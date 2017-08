"Hoe korter de rokjes, hoe meer gratis drank"

MVDB

22/08/17 - 12u44

© Facebook Carré Annexe.

Een opmerkelijke reclamestunt van een dancing aan de Azurenkust zorgt voor ophef in Frankrijk.

De club Carré Annexe in Saint-Laurent-du-Var nabij Nice liet vrijdag vrouwen die opdaagden in een rokje van minder dan 25 centimeter gratis binnen. Daar stopte het niet. Wie een rokje droeg met een lengte tussen de 18 en 23 centimeter, kreeg een gratis drankje. Discotheekbezoeksters met nog kortere rokjes aan werden zelfs getrakteerd op een gratis fles roséwijn. Wie een kort rokje droeg, maar daaronder een legging of een kousenbroek, kwam niet in aanmerking.



"Vol mannen"

Een begeleidende video met erg schaarsgeklede vrouwen werd op Facebook gezet en lokte vooral boze reacties uit. "Ik denk dat de dansvloer vol met mannen zal staan, vrouwen gaan wel ergens anders feesten. Ze kiezen dan een plek waar hen niet gevraagd wordt om zich uit te kleden", luidt het in een reactie.



"Van zoiets moet ik kotsen", reageert Facebookgebruikster Lucille Venne. "Door mensen als jullie zitten we in een maatschappij die vrouwen als objecten behandelt. Een maatschappij die vrouwen niet respecteert. Een maatschappij waar zoveel verkrachtingen en ander seksueel geweld voorkomen", stelt ze. Het bewuste reclamefilmpje is al meer dan 35.000 keer bekeken.



"Pak nieuwe klanten"

De directie van de dancing zelf is zich van geen kwaad bewust. Meer zelfs, na afloop bedankten ze in een nieuw filmpje degenen die de polemiek onder de aandacht brachten, want "zo kreeg de club een pak nieuwe klanten over de vloer." Op die beelden is te zien hoe knielende vrouwen van een man sterke drank krijgen toegediend.