Bekende Russische regisseur Serebrennikov opgepakt voor verduistering

22/08/17 - 11u16 Bron: Belga

© afp.

De bekende Russische regisseur Kirill Serebrennikov is opgepakt op verdenking van het verduisteren van belastinggeld. Dat hebben de Russische autoriteiten dinsdag gemeld. De zaak werd al verschillende keren aangeklaagd door kopstukken binnen de Europese theater- en filmwereld.

De 47-jarige Serebrennikov is artistiek directeur bij het Gogol, het beroemde hedendaagse theaterhuis in Moskou. Hij is daarnaast ook filmregisseur. Hij werd dinsdag officieel in verdenking gesteld voor "fraude op grote schaal". Daarop staat een celstraf van maximum tien jaar in Rusland.



De Russische autoriteiten moeten nu beslissen of Serebrennikov eventueel in voorlopige hechtenis wordt geplaatst of huisarrest krijgt.



De man zou in totaal zeker 68 miljoen roebel hebben verduisterd, iets minder dan een miljoen euro. Dat belastinggeld werd tussen 2011 en 2014 geïnvesteerd in het project "Platform" dat bij zijn vorige theatherhuis Studio-7 werd gemaakt.



Vorig jaar kreeg Serebrennikov in Cannes nog de prijs François Chalais voor zijn film "The Student".