Man komt om het leven op festivalterrein Lowlands

22/08/17

Op het festivalterrein van Lowlands, de Nederlandse tegenhanger van Pukkelpop, is zaterdagmiddag iemand om het leven gekomen.

Het betrof een medewerker van een leverancier die in het productiegebied van het festival levenloos werd gevonden. Reanimatie heeft niet meer mogen baten. Hoe deze medewerker om het leven heeft kunnen komen is nog niet bekend. De politie doet onderzoek en de familie is geïnformeerd.



De politie sluit in ieder geval uit dat de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen. De organisatie van het festival in Biddinghuizen vindt het zeer verdrietig en leeft mee met de nabestaanden.



Het driedaagse muziekfestival, dit jaar aan zijn 25e editie toe, trok meer dan 55.000 bezoekers.