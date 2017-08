Ook bosbranden op Groenland

jv

22/08/17 - 08u48 Bron: Belga

Niet alleen Zuid-Europa kreunt onder de bosbranden. Ook op Groenland was het de afgelopen weken prijs. De grootste bosbrand sinds lang vernietigde er zowat 10 tot 15 vierkante kilometer terrein, maar er vielen geen doden of gewonden. Het vuur kon intussen geblust worden.

De bosbrand woedde wekenlang in het westelijke deel van het eiland, in de buurt van Qaasuitsup. De toendra stond er erg droog door een gebrek aan regen.



De brandweer greep in eerste instantie niet in: omdat het om een erg dunbevolkt gebied gaat, kwamen er geen huizen of mensen in gevaar, er was weinig water in de omgeving en blusvliegtuigen konden er niet landen door de rookontwikkeling. Op 10 augustus greep de brandweer dan toch in. De recente regenbuien hielpen daarbij een handje.



Volgens Martin Stendel van het Deense meteorologische instituut gaat het om de grootste bosbrand ooit in Groenland, al waarschuwt hij wel voor overhaaste conclusies. Satellieten hebben minder zicht op het weer in het noordelijke deel van het eiland, waardoor rookontwikkeling er maar moeilijk kan worden waargenomen. Het is dus mogelijk dat er ook daar al bosbranden zijn geweest, zegt Stendel.



Een oorzaak voor de bosbrand is er nog niet, al sluit Stendel niet uit dat er een menselijke fout mee gemoeid is. De Groenlandse zomer was dit jaar opvallend droog.