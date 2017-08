Paus Franciscus: waardigheid van migranten belangrijker dan nationale veiligheid

lva

22/08/17

Gisteren heeft het Vaticaan haar actieplan aangekondigd voor vluchtelingen en migranten. Volgens Paus Franciscus is de recente migratiegolf een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Het plan bestaat uit twintig punten en wil als basis dienen voor het beleid dat de VN in september 2018 zal uitstippelen.

Het 20-puntenplan werd opgesteld door de afdeling voor vluchtelingen en migranten van het Vaticaan, die door de paus vorig jaar in het leven werd geroepen. Het plan is onderverdeeld in vier delen: verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren, en heeft als doel "de opbouw van een integratief en duurzaam gemeenschappelijk huis voor iedereen." In het plan wil men af van het scherpe onderscheid tussen migranten en vluchtelingen dat de VN bijvoordeeld maakt. "Migratie is steeds meer een mengvorm. De behoeftes van migranten zijn vaak vergelijkbaar en zelfs soms identiek aan die van vluchtelingen", staat in het document.



Persoonlijke veiligheid en waardigheid voorrang op nationale veiligheid In zijn boodschap zei paus Francisco dat persoonlijke veiligheid en waardigheid voorrang moeten krijgen op de nationale veiligheid. "In het licht van de fundamentele waardigheid van elke mens moeten we trachten alternatieven te vinden voor aanhouding als oplossing voor wie illegaal een land binnenkomt." De paus wil dat "migratie wordt erkend, niet als een nieuw fenomeen, maar als een natuurlijke menselijke reactie op crisis en het bewijs dat ieder mens streeft naar geluk en een beter leven."