Deense politie vindt vrouwelijke romp zonder ledematen in water: is het de "verongelukte" journaliste?

Nabij de baai van Køge, 50 km ten zuiden van Kopenhagen, heeft de Deense politie gisteren het torso van een vrouw in het water teruggevonden. De Deense uitvinder Peter Madsen had eerder op de dag al toegegeven dat hij het lichaam van de Zweedse journaliste Kim Wall in die baai in het water had gegooid, na "een ongeval aan boord van de duikboot Nautilus" die hij zelf ontworpen had.

"Als ik zeg een torso, dan heb ik het over een lichaam zonder hoofd, zonder armen en zonder benen", aldus politiehoofd Jens Moller Jensen tijdens een persconferentie. Het is nog te vroeg om te weten of het het torso van Wall is dat in het water werd gevonden.



Madsen, die wordt verdacht van onvrijwillige doodslag door nalatigheid, "heeft aan de politie en de rechtbank verklaard dat hij een ongeval heeft gehad aan boord van de duikboot, dat leidde tot de dood van Kim Wall. Hij heeft haar vervolgens in het water gegooid op een nog onbekende locatie in de baai van Koge", in het zuiden van Kopenhagen, meldde de politie gisterenvoormiddag.



Kim Wall werd op 10 augustus voor het laatst gezien toen ze samen met Madsen in de haven van Kopenhagen inscheepte op de UC3 Nautilus. Madsen beweerde eerder dat hij de vrouw na de tocht met de duikboot op een eiland in het Kopenhaagse havengebied had afgezet, maar de politie hechtte daar maar weinig geloof aan. De duikboot was vrijdagochtend gezonken in de baai van Køge. Het lichaam van de vrouw werd niet in de duikboot aangetroffen. Wall werkte aan een artikel over Madsen.