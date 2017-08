Jury kent 417 miljoen dollar toe aan vrouw die beweert kanker te hebben gekregen van talkpoeder

Bewerkt door: IVI

22/08/17 - 12u22 Bron: Belga

© rv.

video Johnson & Johnson (J&J) moet een schadevergoeding betalen van 417 miljoen dollar (353 miljoen euro) in een Amerikaanse zaak over talkpoeder. Een 62-jarige vrouw had in Californië een aanklacht ingediend omdat ze eierstokkanker zou hebben gekregen door gebruik van het poeder van de Amerikaanse fabrikant van medische en verzorgingsproducten.