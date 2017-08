EB

21/08/17 - 20u49 Bron: AFP

Griekenland zal een met terrorisme in verband gebrachte 22-jarige vrouw aan België uitleveren, zo heeft het Franse persbureau AFP uit politiebron vernomen. Ze was in het weekeinde gearresteerd op basis van een Europees aanhoudingsbebel.