Amerikanen beweren dat Nestlé grondwater verkoopt als bronwater en eisen miljoenen

EB

21/08/17 - 19u05 Bron: ATS

© RV.

Verkocht Nestlé grondwater als bronwater? Elf mensen hebben in de Amerikaanse staat Connecticut een klacht ingediend tegen de Zwitserse voedingsreus. Ze stellen dat flessen van het merk 'Poland Spring' grotendeels gevuld waren met gewoon grondwater en niet met "100 procent natuurlijk bronwater", zoals Nestlé het presenteert.

Volgens de klacht, die via de Wall Street Journal bekendraakte, heeft het filiaal van Nestlé de voorschriften van het Amerikaanse voedingsagentschap FDA niet gerespecteerd. De klagers eisen minstens 5 miljoen dollar (4,2 miljoen euro) aan schadevergoedingen en interesten wegens leugenachtige reclame.



In een reactie in de Zwitserse pers zegt Nestlé dat de "verklaringen in de gerechtelijke klacht zonder grond zijn en getuigen van een duidelijke wil om het gerecht te misbruiken voor persoonlijk geldgewin". De groep verzekert dat het merk Poland Spring "100 procent bronwater" levert en alle regels respecteert.