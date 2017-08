Jessica (30) was bij Natalee Holloway toen ze 12 jaar geleden verdween en ze doet nu voor het eerst haar verhaal

Koen Van De Sype

21/08/17 - 18u49 Bron: Daily Mail, Oxygen

© Instagram.

"We zouden samen met een shuttle terugrijden naar het hotel, maar opeens zag ik haar passeren op de achterbank van een witte wagen." Dat zegt Jessica Caiola (30). Ze was een van de leerlingen uit het Amerikaanse Birmingham die in 2005 samen met Natalee Holloway op vakantie was op Aruba toen die verdween. Ze nam waarschijnlijk ook de allerlaatste foto van haar. En ze doet nu voor het eerst haar verhaal.

De leerlingen van de Mountain Brook High School uit de staat Alabama trokken op de laatste avond van hun trip naar een lokale bar - Carlos'n Charlie's - en wilden er nog eens goed feesten voor ze aan hun terugreis zouden beginnen. Jessica en Natalee kletsten de hele avond en amuseerden zich. En toen ze moe werden, verlieten ze samen het café om de shuttle naar hun hotel te nemen. Lees ook Mysterieuze verdwijning Natalee Holloway opgehelderd? Menselijke resten gevonden op Aruba

Maar terwijl Jessica in de rij stond om nog wat te eten te kopen, zag ze haar vriendin opeens wegrijden in een witte wagen. "Het raampje was omlaag, dus ik kon duidelijk zien dat zij het was", vertelt de vrouw in de nieuwe serie 'The Disappearance of Natalee Holloway' op Oxygen.



Zij en Natalee waren niet superclose, zo zegt ze, maar de vriendengroepen waartoe ze behoorden trokken vaak naar dezelfde plaatsen en zo kenden ze elkaar. "Die laatste avond op Aruba brachten we wel samen door", gaat ze verder. "Ze was knap, lief, verstandig en vrijgevig." (lees hieronder verder) Natalee met haar date op de avond van haar eindejaarsbal, twee weken voor ze verdween. © ap.

Jessica zou bij toeval ook de vermoedelijk laatste foto's van Natalee nemen. "Daarop is ze te zien terwijl ze bij iemand op schoot zit, vlak voor we naar de bar vertrokken. En later terwijl ze danst en plezier maakt in Carlos'n Charlie's. "Ik had daarvoor nog nooit een foto van haar genomen", zegt ze. "Maar het was of ik de herinnering aan de fantastische laatste avond zo goed mogelijk wilde vastleggen." (lees hieronder verder) Natalee in het hotel, net voor ze naar de bar vertrokken waar ze verdween. © rv. Feestend in Carlos'n Charlie's. © rv.

Toen ze Natalee even later zag wegrijden, dacht ze nog: 'super, ze heeft een lift terug naar het hotel gevonden'. Niemand was ongerust, ook niet toen Natalee de volgende morgen niet kwam opdagen voor de terugreis. "We lachten omdat ze te laat was en we dachten dat ze zich had verslapen", aldus Jessica. "Het was pas toen niemand haar kon bereiken, dat we door kregen dat er iets mis was."



Zoektocht

De leerlingen vertrokken uiteindelijk zonder Natalee naar huis, terwijl op Aruba de zoektocht naar de verdwenen tiener begon. En die gaat 12 jaar later nog altijd verder. Vorige week verklaarde haar vader Dave nog aan NBC Today dat er mogelijks een doorbraak was in de zaak na de vondst van menselijke resten op het eiland in de Caraïben, maar dat werd al tegengesproken door het Openbaar Ministerie. (lees hieronder verder) Natalee (links) met enkele vriendinnen, uren voor ze zou verdwijnen. © ap.

Hoofdverdachte in de ophefmakende zaak was de Nederlander Joran van der Sloot. Volgens Jessica volgde de man hen toen ze in 2005 op Aruba waren. "Ik zag hem voor het eerst in het casino in ons hotel", zegt ze. "Er werd over hem gepraat. 'Hij is zo knap', klonk het, en: 'Wie gaat er iets met hem proberen?'. Ik heb geen idee of iemand van ons ooit effectief met hem afsprak, maar hij was er wel op verscheidene avonden tijdens onze trip. En zeker ook die laatste avond in Carlos'n Charlie's." (lees hieronder verder) Joran van der Sloot in 2005. © ap. Van der Sloot met zijn vader. © ap.