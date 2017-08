McDonald's sluit 40 procent van vestigingen in India

Door: redactie

De Amerikaanse fastfoodketen McDonald's zet een franchiseakkoord met een lokale partner in het noorden en oosten van India stop, waardoor 169 vestigingen dicht moeten. De restaurants zijn goed voor 40 procent van de aanwezigheid van McDo in India.

Franchisenemer Connaught Plaza Restaurants zou zich niet aan de contractuele afspraken hebben gehouden, waarna de Indiase tak van McDonald's het contract heeft opgeblazen. Connaught Plaza zegt op zijn beurt "gepaste juridische stappen" te overwegen. Binnen de twee weken zullen 169 restaurants de deuren sluiten.



McDonald's moet daardoor op zoek naar een nieuwe partner. Het zal daarbij snel willen gaan, want de Indiase restaurantmarkt is dankzij de groeiende middenklasse in het land in volle expansie. De laatste jaren moest McDonald's al terrein prijsgeven aan concurrenten als Domino's Pizza en Pizza Hut.