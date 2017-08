Nieuwe Russische ambassadeur in de VS staat op EU-sanctielijst

Bewerkt door: IVI

21/08/17 - 16u19 Bron: Belga

Anatoli Antonov, de nieuwe Russische ambassadeur voor de VS. © EPA.

De Russische president Vladimir Poetin heeft Anatoli Antonov tot nieuwe ambassadeur voor de Verenigde Staten benoemd. De carrièrediplomaat staat op de sanctielijst van de Europese Unie wegens de rol van zijn land in het conflict met Oekraïne.

Antonov, die tot zijn benoeming viceminister van Buitenlandse Zaken was en voordien van 2011 tot 2016 viceminister van Defensie, staat sinds 2015 op de EU-sanctielijst. De Europese Unie heeft Antonov ervan beschuldigd dat "hij betrokken was bij de ontplooiing van Russische troepen in Oekraïne". Hij zou op Defensie bijgedragen hebben tot de beleidsvorming "die een bedreiging betekent voor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne", alus de sanctielijst.



Antonov vervangt in Washington ambassadeur Sergej Kisljak, die bijna tien jaar in dienst was tijdens enkele van de meest turbulente jaren in de betrekkingen tussen de VS en Rusland. Kisljak wordt beschouwd als de centrale figuur in de affaire rond mogelijke, ongeoorloofde contacten tussen het campagneteam van de huidige president Donald Trump en vertegenwoordigers van Rusland. Trumps eerste veiligheidsadviseur was in februari al opgestapt, omdat hij de waarheid niet had gezegd over zijn contacten met Kisljak.