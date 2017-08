Dana werd vijf jaar geleden verminkt door jaloerse 'liefdesrivale', nu slaat ze terug: "Het voelt alsof ik goud gewonnen heb"

Sven Van Malderen

Vijf jaar is het intussen geleden dat Dana Vulin in haar eigen huis in brand gestoken werd. Ze hield er derdegraads brandwonden aan over op meer dan zestig procent van haar lichaam en ging intussen al meer dan tweehonderd keer onder het mes. Het resultaat bleef niet uit, zoals u op de foto's kan zien. In het boek dat ze nu uitbrengt, beschrijft de vrouw de bikkelharde strijd die ze tot nu toe geleverd heeft.

Natalie Dimitrovska, de vrouw die deze misdaad op haar geweten heeft, werd tot zeventien jaar cel veroordeeld. Ze dacht dat Vulin een affaire had met haar ex, daarom wilde ze uit jaloezie haar "lief gezichtje" verminken. Op 16 februari 2012 voegde Natalie de daad bij het woord: ze stapte haar woning in Perth binnen en gooide een fles spiritus over haar zogenaamde 'rivale'. Een laffe aanval die het leven van Dana voor altijd zou veranderen.



"Natalie was jaloers omdat ik tijdens een feestje met haar man gesproken had", herinnert Dana zich. "Ze kwam me thuis opzoeken en had een vriend bij. Ze vroeg of ik wist waar haar echtgenoot was."

"Hele wereld in brand"

Maar dan ging Natalie plots tot de aanval over. "Ze spoot met dat ding over mijn gezicht, armen en borstkas. Voor ik het goed en wel besefte, stond mijn hele wereld in brand. Mijn schouders, mijn blote buik,...Enkel mijn borsten waren iet of wat beschermd dankzij mijn topje."



"De vlammen schoten door richting mijn hoofd, mijn kapsel was in enkele seconden weg. Toen ik dat brandend goedje van mijn gezicht wilde wegspoelen, stonden mijn handen ook al in brand. Instinctief ging ik over de vloer rollen, maar zo maakte ik het enkel maar erger."

"Ze lachten"

"De pijn was ondraaglijk, maar tussen mijn geschreeuw door hoorde ik Nathalie en Daniel nog wel vertrekken. Terwijl ik levend aan het verbranden was, waren zij aan het lachen."



"Toen ik rechtstond, wakkerden de vlammen weer aan. Ik kon nog nauwelijks nadenken door al die pijn. In paniek liep ik naar de keuken en goot ik een emmer water over me heen."



"Ik bleef roepen om hulp, anders zou ik sterven. Dat besefte ik maar al te goed. Toen ik richting voordeur strompelde, voelde ik de huid van mijn vingers vallen. Ik klopte op de deur naast mijn appartement, maar niemand reageerde."