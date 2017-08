Twee positieve fipronilstalen in Italië gevonden

Door: redactie

21/08/17 - 15u58 Bron: Belga

© epa.

In Italië zijn twee stalen met het pesticide fipronil gevonden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid vandaag, dat niet zegt om welke producten het precies gaat. De Italianen startten vorige week een onderzoek naar de fipronil-affaire. Sindsdien werden er al 114 stalen geanalyseerd.

De 114 al geanalyseerde stalen werden genomen van producten die eieren bevatten, in winkels in Italië, maar ook in landbouwbedrijven en in loten geïmporteerd uit getroffen landen. Twee testten positief op fipronil. Het grootste boerensyndicaat van Italië, Coldiretti, eist dat de overheid nu publiek maakt om welke producten en loten het precies gaat.



De fipronilcrisis in de eiersector treft in totaal zeventien landen. Naast vijftien EU-landen zijn ook Zwitserland en Hongkong getroffen.