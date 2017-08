Big Ben luidt voorlopig voor het laatst

Bewerkt door: ADN

Big Ben heeft vandaag rond het middaguur voor het laatst geluid. Tal van belangstellenden, zowel toeristen als Londenaren, stonden daar even bij stil. De grootste klok in de Elizabeth-toren zwijgt voorlopig om de bouwvakkers in alle rust renovatiewerkzaamheden te laten uitvoeren. Die gaan naar verwachting vier jaar duren.