De Verenigde Staten zijn volkomen in de ban van de volledige zonsverduistering die vandaag in anderhalf uur over hun continent raast. Nu al komen mensen samen in de 'zone of totality', een band van zowat honderd kilometer waar de maan volledig voor de zon zal komen te staan.