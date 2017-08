Kirsty (27) viel onder onduidelijke omstandigheden van balkon vakantieflat. Haar man zoekt vrouw die alles gezien zou hebben

Koen Van De Sype

21/08/17 - 14u09 Bron: The Sun

© Facebook.

Een Britse man heeft een wanhopige oproep gedaan om het mysterie rond de dood van zijn vrouw op te helderen. Kirsty Maxwell (27) viel in Benidorm van het balkon van een vakantieflat op de 10de etage. Ze was in Spanje met vriendinnen voor een vrijgezellenweekend. Haar man Adam (27) hoopt nu een vrouw te vinden die gezien zou hebben wat er die noodlottige avond exact gebeurde.

Kirsty Maxwell uit Livingston - die in september vorig jaar nog zelf in het huwelijksbootje stapte - stierf in april van dit jaar. Ze was op de avond van haar dood in appartement 10E van een flatgebouw met vakantiewoningen dat luistert naar de naam Apartamentos Payma. Het bewuste appartement was boven dat van haar en onder dat van haar vriendinnen. Niemand weet wat er precies gebeurde, maar vast staat dat ze op zeker moment van het balkon van de flat viel en 30 meter lager op het beton naast het zwembad te pletter viel. (lees hieronder verder)

Vijf mannen die aanwezig waren in de kamer, werden ondervraagd. Joseph G. (32) werd opgepakt voor moord, maar mocht net als zijn vier vrienden Ricky G. (31), Anthony H. (34), Callum N. (27) en Daniel B. (32) van de Spaanse rechter toch naar Groot-Brittannië terugkeren. Alle vijf ontkennen ze dat ze iets met de dood van de jonge vrouw te maken hebben. Ze zeggen dat Kirsty verward was, in de verkeerde kamer binnenging en plots uit eigen beweging naar het balkon stapte en sprong. Ze suggereerden op zeker moment dat ze slaapwandelde en later dat ze onder invloed was van alcohol en drugs na een avondje stappen. Volgens hen wilde niemand haar aanranden, zoals de advocaat van haar familie beweert.



Joseph G. verbleef eigenlijk in kamer 10A, maar wilde bij vrienden in 10E blijven slapen omdat zijn roommate een meisje mee naar huis had genomen. Hij was net als zijn kameraden high door alcohol en drugs.



Extreem

De echtgenoot van de verongelukte vrouw hoopt met het vinden van de getuige eindelijk een hoofdstuk te kunnen afsluiten. "Het is extreem belangrijk dat we haar spreken", verklaarde hij. "Ze was vlakbij, in kamer 10A, en de politie registreerde haar als iemand die alles had gezien. Ze liet echter na om haar naam en gegevens te noteren en nu weten we niet wie de vrouw precies was. We hopen dat ze onze oproep hoort en ons contacteert. Ook anderen die iets gezien hebben, mogen contact opnemen. Het is erg dat we zelf achter deze informatie aanmoeten." (lees hieronder verder)