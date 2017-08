Zatte Nederlanders laten hond stikken in snikhete auto

KVE

21/08/17 - 14u04 Bron: Nice-Matin, Telegraaf

© epa.

Frankrijk In Cannes hebben twee Nederlanders hun auto in de volle zon geparkeerd. Vervolgens lieten ze hun hond urenlang achter in de snikhete wagen terwijl ze zelf de bloemetjes buitenzetten.

Het koppel parkeerde het voertuig aan de oude haven en trokken de stad in. Hun viervoeter namen ze niet mee.



's Avonds pakte de lokale politie de man op voor openbaar dronkenschap. Niet veel later meldde de vrouw zich op het commissariaat. Ook zij was in beschonken toestand. Dat schrijft de krant 'Nice-Matin'.



Beiden moesten een nachtje in de cel doorbrengen waarna ze de volgende morgen, opnieuw nuchter, werden vrijgelaten.



Die middag merkten voorbijgangers een hondje in de wagen op. Ze haalden de politie erbij maar alle hulp kwam te laat voor het diertje. In hun dronken bui had het Nederlandse koppel niet meer aan de viervoeter gedacht.



Agenten voerden het stel naar een dierenkliniek om het hondje te laten cremeren. Toen de politie weg was, zeiden ze tegen een medewerker dat ze een luchtje gingen scheppen en verdwenen met de noorderzon. Blijkbaar vonden ze een crematie te duur.



Donderdagochtend kwam er klaarheid over wat ze ondertussen hadden gedaan. Het dier werd in een plastic zak in een sporttas aangetroffen in Le Cannet ten noorden van Cannes. Nu zal een opvangtehuis de viervoeter laten cremeren. Het opvangtehuis wil die kosten verhalen op het koppel maar de lokale politie heeft aangegeven geen onderzoek in te stellen naar de Nederlanders.