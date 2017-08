Nederlandse politie zoekt verdwenen Belg Jelle Leemans in loods in Nispen

Bewerkt door: aja

21/08/17 - 12u38 Bron: Belga, AD.nl

Jelle Leemans © David Legreve.

Nispen De Nederlandse politie onderzoekt maandag een loods in Nispen, een dorp tussen Roosendaal en de Belgische grens, in verband met de verdwijning van de Belg Jelle Leemans. De toen 27-jarige Leemans verdween in november 2013, nadat hij in Roosendaal een afspraak had over een drugsdeal.

Ivm verdwijning Jelle Leemans doet de politie onderzoek aan de #essenseweg #nispen woordvoerder @WillemHooijdonk is ter plaatste — PolitieRoosendaal eo (@Politie_Rdaal) Volgens de woordvoerder van de Nederlandse politie, Willem van Hooijdonk, is een recente tip de aanleiding om in de loods te gaan zoeken naar sporen of aanwijzingen. De huidige gebruiker van de loods heeft niets met de verdwijning te maken, benadrukt de woordvoerder.



"Het is voor de nabestaanden natuurlijk een heftige zaak, maar of we daadwerkelijk iets gaan aantreffen is nog maar de vraag'', vertelt van Hooijdonk.