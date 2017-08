Uitvinder bekent in zaak verdwenen journaliste: "Ze stierf bij ongeluk op mijn duikboot en ik begroef haar op zee"

Koen Van De Sype

Uitvinder en ondernemer Peter Madsen (46) heeft bekend dat de verdwenen Zweedse journaliste Kim Wall (30) gestorven is na een ongeval aan boord van zijn duikboot en dat hij haar begraven heeft op zee. Dat heeft de politie van Kopenhagen vandaag gezegd. Madsen wordt beschuldigd van onvrijwillige doodslag door nalatigheid.

De zoektocht naar het lichaam van de journaliste gaat vandaag verder, onder meer met duikers. De Deense en Zweedse zeevaartautoriteiten proberen ook om de route van de duikboot te achterhalen.



Wall verdween op 10 augustus nadat ze op de UC3 Nautilus was gestapt van Madsen. Ze was bezig met een onderzoek naar de uitvinder. Een dag later werd Madsen door de Deense marine geëvacueerd nadat zijn duikboot was gezonken. Wall bleek verdwenen en ook in het vaartuig werd ze niet teruggevonden.



Madsen beweerde dat hij de vrouw na de tocht met de duikboot op een eiland in het Kopenhaagse havengebied had afgezet, maar de politie hechtte daar maar weinig geloof aan. Volgens de politie zou de duikboot opzettelijk tot zinken zijn gebracht. Madsen ontkent alle aantijgingen.



Wall groeide op in Zweden en studeerde aan de universiteit van Colombia. Ze woonde een tijd in New York en Peking. Haar stukken verschenen onder meer in The New York Times, Harpers, The Guardian, The Atlantic, South China Morning Post en TIME.