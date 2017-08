Auto rijdt in op bushaltes in Marseille: minstens één dode en gewonde

TT

21/08/17 - 11u16 Bron: Reuters

Frankrijk In de Zuid-Franse stad Marseille is een auto ingereden op twee bushaltes. Daarbij is minstens één dode en één gewonde gevallen. De Franse politie roept de bevolking op het gebied rond de oude haven te vermijden.

#Marseille opération de police en cours, @PoliceNat13, évitez le secteur Vieux-Port boulevard Charles Livon. — Police nationale 13 (@PoliceNat13) ¿¿ Une voiture fonce sur deux abris-bus à #Marseille : opération de #police en cours https://t.co/VibDBLYdCX pic.twitter.com/wfehV4EMNi — La Provence (@laprovence)

Een vrouw zou om 9.15 uur zijn omgekomen aan een bushalte voor een fastfoodrestaurant in de wijk La Valentine in het 11de arrondissement. In een andere wijk, Croix-Rouge in het 13de arrondissement, zou een uur eerder al, een andere vrouw gewond zijn geraakt toen diezelfde auto ook daar op een bushalte inreed.



De auto, volgens getuigen een gestolen witte bestelwagen, zou na de aanrijdingen rond 10.15 uur door de politie zijn onderschept in de buurt van de oude haven. De bestuurder zou zijn aangehouden. Volgens Franse media stond de 35-jarige man niet bekend voor terrorisme bij de veiligheidsdiensten, wel voor kleinere criminele feiten. Volgens LCI had de man ook psychiatrische problemen.



Over zijn motieven is nog niets bekend, zo zegt een politiebron aan het persagentschap Reuters. De veiligheidsdiensten zijn massaal ter plaatse, net als de ontmijndingsdienst.



