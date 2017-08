Mesaanvaller Finse Turku is Marokkaanse asielzoeker Abderrahman Mechkah

KVE

21/08/17 - Bron: Focus, The Independent

© reuters.

De dader van de mesaanval in het Finse Turku is de 18-jarige Marokkaanse asielzoeker Abderrahman Mechkah die in 2016 in Finland aankwam. Dat heeft een Finse rechtbank bekendgemaakt.

De 18-jarige Marokkaan wordt aangeklaagd wegens tweevoudige moord en acht moordpogingen met terroristisch motief. De speurders gaan na of de jongeman banden heeft met Islamitische Staat.



Vrijdag werd hij bij zijn arrestatie door de politie in het been geschoten nadat hij twee vrouwen met een mes had gedood en acht anderen, waaronder zes vrouwen, verwond in het centrum van Turku. De dader die doelbewust vrouwen viseerde, ligt nog in het ziekenhuis. Onder de gewonden bevinden zich onder meer personen met de Zweedse, Britse en Italiaanse nationaliteit. Ook twee mannen raakten gewond toen ze de vrouwen te hulp schoten.



Mechkah zal vandaag verhoord worden via een videoverbinding vanuit het ziekenhuis, aldus de gerechtelijke autoriteiten. Een eerste verhoor van de man vond vrijdag plaats in het ziekenhuis van Turku.



De politie pakte nog vier andere Marokkanen op en werd een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een vijfde man, die niet langer in Finland zou zijn. Onduidelijk is vooralsnog of de dader deel uitmaakte van een groter terreurnetwerk. In het onderzoek wordt ook gekeken of er een link is met de terroristische aanslagen in Catalonië van afgelopen donderdag en vrijdag.



De Finse zender MTV beweerde op basis van een anonieme bron dat aan de jongeman asiel geweigerd was, maar de politie verklaarde dat hij nog in de asielprocedure zat.