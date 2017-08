Zuid-Afrikaanse justitie zet licht op groen voor online veiling neushoornhoorns

lva

21/08/17 - 00u15 Bron: Belga

Een neushoorn wordt weer wakker nadat zijn hoorn werd afgezaagd in John Hume's Rhino Ranch in Klerksdorp in Zuid-Afrika. De Rhino Ranch is de grootste neushoornboerderij ter wereld. © AFP.

Het Zuid-Afrikaanse gerecht heeft gisteren het licht op groen gezet voor een controversiële online veiling van neushoornhoorns die vandaag van start zal gaan. Dat is gisteren uit gerechtelijke bron vernomen. De internationale handel in de hoorns is verboden.

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben te allen prijze proberen te vermijden dat de verkoop van de hoorns maandag van start zou kunnen gaan. Ze weigerden de Zuid-Afrikaanse organisator van de veiling een verkoopsvergunning te overhandigen. De organisator in kwestie is John Hume, de grootse fokker van neushoorns in de wereld. Hij stapte naar de rechter en kreeg zondag gelijk.



"We hebben de zaak verloren. We moeten de verkoopsvergunning overhandigen. De verkoop zal doorgaan", zei de woordvoerder van het ministerie van Milieu, Moses Rannditsheni. De advocaat van Hume toonde zich dan weer tevreden. "We hopen dat de regering nu begrepen heeft dat ze ons niet onrechtvaardig kan behandelen", aldus Izak du Toit. Of de veiling ook wordt opgestart, liet hij echter in het midden. Dat zal volgens hem pas beslist worden nadat Hume de verkoopsvergunning in handen heeft.



Recente wetswijziging

Hume wil vijfhonderd kilo hoorns te koop aanbieden. De hoorns zijn afkomstig van de circa 1.500 dieren die hij op zijn boerderij in bezit heeft. De neushoorns werden verdoofd toen hun hoorns werden verwijderd. Dat Hume de hoorns kan verkopen, dankt hij aan een recente wetswijziging waarvoor hij een jarenlange juridische veldslag had gevoerd. Sinds april is het acht jaar oude embargo op de binnenlandse handel in de hoorns opgeheven.



Hoorns op pijnloze wijze verwijderd

De hoorns zijn zeer in trek in Azië, waar traditionele geneesheren ze helende gaven toedichten. Dat is nooit wetenschappelijk bewezen, maar het maakt de vraag er niet minder om. Jaarlijks worden duizend neushoorns gedood in Zuid-Afrika, dat 80 procent van de wereldpopulatie op zijn grondgebied heeft. Hume stelt aan een deel van de vraag tegemoet te kunnen komen met hoorns die op pijnloze wijze zijn verwijderd. Zijn tegenstanders opperen dan weer dat hij de stroperij en de zwarte markt nog groter zal maken.