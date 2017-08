Politie onderzoekt mogelijk vijftiende dodelijke slachtoffer van aanslagen in Spanje

rvl

De Spaanse politie onderzoekt zondag of een man die afgelopen donderdag dood werd aangetroffen in zijn auto het slachtoffer kan zijn geweest van één van de vermoedelijke daders van de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Indien de link kan worden gelegd, zou dat het totale aantal slachtoffers op vijftien brengen.

De dodentol van de aanslagen in Catalonië staat momenteel op veertien. Twaalf slachtoffers zijn geïdentificeerd en de twee laatste lichamen zouden tegen maandag geïdentificeerd moeten zijn, zo meldde de chef van de regionale Catalaanse politie Josep Lluis Trapero.



Maar er zou ook nog een vijftiende slachtoffer kunnen zijn. Het gaat om een incident dat de politie nog niet heeft gelinkt aan de aanslagen. Drie uur na het drama op de Ramblas ontsnapte een Ford Focus aan een politiecontrole aan de rand van de stad. De auto werd even later teruggevonden in het verderopgelegen Sant Just Desvern. In de wagen trof men het levenloze lichaam aan van de 34-jarige Pau Pérez Villan uit Vilafranca del Penedès. Hij was volgens de burgemeester van zijn thuisstad verwond met een mes.



Trapero wees erop dat de auto door een politiebarrière was gereden en daarbij een agente had verwond. De agenten hadden daarop het vuur geopend. Even later werd iemand gezien die de auto verliet en het op een lopen zette. De politieagenten dachten eerst dat Pau Pérez Villan gedood werd door één van hun schoten, maar de autopsie bracht geen enkele kogelinslag aan het licht.



De politie wil nu achterhalen wie de wagen bestuurde, aldus Trapero. Mogelijk ging de dader van de aanslag op de Ramblas op zijn vlucht aan de haal met de auto en doodde hij de eigenaar. "Maar momenteel kunnen we nog geen link leggen", aldus Trapero.