Big Ben maandag het zwijgen opgelegd

20/08/17 Bron: ANP

Londen De klokken van de Londense Big Ben slaan maandag om 12.00 uur (Engelse tijd) voorlopig voor de laatste keer. De Elizabeth-toren, waarin de 13,7 ton zware klok hangt die officieel Big Ben heet, wordt de komende jaren gerenoveerd.

Big Ben is eigenlijk de naam van de zwaarste van de vijf klokken in de 96 meter hoge Elizabeth-toren die aan de rivier de Theems staat. In de volksmond wordt de hele toren zo genoemd.



Alleen bij grote evenementen zoals met nieuwjaar, zal de klok nog luiden. In andere gevallen kan de gezondheid van de bouwvakkers niet worden gegarandeerd, vanwege het harde geluid.