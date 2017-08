Nieuwe huiszoekingen na terreurdaad Turku

Annick van der Peet

20/08/17 - 18u20

Tientallen mensen hielden vanochtend een minuut stilte op de plaats van het drama in Turku. © reuters.

Finland De Finse politie heeft nieuwe huiszoekingen verricht in de stad Turku, in het zuidwesten van het land. Daar vond vrijdag een steekpartij plaats, waarbij twee mensen omkwamen en acht mensen gewond raakten. Ook werd er vanochtend een reconstructie van het incident gedaan.

© epa.

De verdachte, een 18-jarige Marokkaan, is nog niet verhoord. Hij houdt de lippen stijf. De politie zei eerder dat hij het bij zijn geweldsdaad specifiek op vrouwen had gemunt. Toch beschouwen ze de aanslag als moorden en moordpogingen "met terroristisch opzet".



De politie had ook al vier andere Marokkaanse mannen aangehouden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de aanval. Maar het is nog onduidelijk wat precies hun rol was, aldus de politie vandaag in een verklaring. Nieuwe aanhoudingen zijn vandaag niet verricht.



Asiel geweigerd

De 18-jarige kwam vorig jaar in Finland aan. Hij vroeg volgens Finse media asiel maar dat werd hem geweigerd. Volgens de politie was hij "onderdeel van het asielproces".