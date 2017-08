Marokkaanse koning verleent gratie aan 415 veroordeelden

MV

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft zondag naar aanleiding van een nationale feestdag gratie verleend aan 415 veroordeelden, onder wie dertien mensen die veroordeeld waren wegens terrorisme.

Marokko viert zondag de verjaardag van de 'Revolutie van de koning en het volk' en dan is het de gewoonte dat de koning gratie verleend aan een aantal veroordeelden. Dit jaar mogen 415 mensen van de gunst genieten. Dertien onder hen waren veroordeeld voor terrorisme, maar volgens het ministerie van Justitie gaat het om mensen die deelnamen aan een verzoeningsprogramma. Een gedetineerde zag de doodstraf omgezet worden in een celstraf van dertig jaar.



Gratie werd er niet verleend aan gedetineerden van de protestbeweging in de noordelijke Rif-regio, hoewel er volgens de lokale pers vooraf vele aanwijzingen waren dat dat zou gebeuren. Eind juli had Mohammed VI nog gratie verleend aan een veertigtal gevangenen van deze beweging.