Bosbrand leidt tot chaos op het spoor in Zuid-Frankrijk

20/08/17 - 10u03 Bron: Belga

© afp.

Een bosbrand ten oosten van Marseille heeft het treinverkeer in de regio in de war gestuurd. Ongeveer 4.000 reizigers van spoorwegmaatschappij SNCF moesten in de stations van Marseille, Nice en Toulon overnachten, berichten nieuwszender Franceinfo en nieuwsagentschap AFP zondag. Veel toeristen zijn op dit moment in de regio op vakantie.