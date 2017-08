Wrak van oorlogsschip USS Indianapolis uit WO II gevonden

Door: redactie

20/08/17 - 04u21 Bron: Belga

© Reuters.

Onderzoekers hebben het wrak van de USS Indianapolis, een Amerikaans oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog dat op 30 juli 1945 is gezonken in de Filipijnenzee, teruggevonden.

Het onderzoeksteam wordt geleid door Paul Allen, de mede-oprichter van Microsoft. "We hebben het wrak gelokaliseerd van de USS Indianapolis, op 5.500 meter diepte", aldus Allen.



De kruiser had onderdelen geleverd voor één van de atoombommen die op het einde van de Tweede Wereldoorlog op Japan werden gegooid. Tijdens de terugreis werd het schip, met 1.197 opvarenden aan boord, getorpedeerd door een Japanse onderzeeër.



Toch konden 800 opvarenden zich redden. Hulp kwam echter maar vijf dagen later, en uiteindelijk werden 316 zeelui uit het water gehaald. De rest was overleden, door uitputting of aanvallen van haaien.