Zij verstopten hun cannabis wel heel "high"

20/08/17 - 03u14 Bron: Der Spiegel

© Politie Augsburg.

Tijdens een wandeling in het Augsburger Stadtwald niet zo ver van München merkte een man in de boomkruinen enkele gepotte planten op. Dat vond hij maar vreemd en hij belde voor de zekerheid de politie op. Het bleek de 25-meter hoge schuilplaats van een cannabisplantage te zijn.

De brandweer moest uiteindelijk ter plekke komen om de planten uit de bomen te halen. Het ging om in totaal 275 marihuanaplanten die tot 1 meter hoog waren.



Wie erachter zit is nog niet bekend. Cultivatie van cannabis is in Duitsland enkel in uitzonderlijke gevallen toegestaan, bijvoorbeeld voor wetenschappelijke of medische doeleinden.