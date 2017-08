Dodelijk treinongeval in India: 23 doden en 60 gewonden

lva

Zeker 23 mensen zijn overleden en 60 mensen raakten gewond toen een trein ontspoorde in de Indiase provincie Uttar Pradesh, in het noorden van het land. Volgens de politie ontspoorden ten minste acht wagons.

Het ongeluk gebeurde zo'n 130 kilometer ten noorden van hoofdstad New Delhi. Wat het ongeval veroorzaakte, is volgens de BBC nog niet bekend.



De trein ontspoorde gisteravond (lokale tijd) en reddingswerkers zochten in het donker naar overlevenden. "We hebben moeite de gewonden in veiligheid te brengen", aldus een politieagent ter plaatse. "Het is te donker om een volledige zoekactie op touw te zetten, maar onze teams doen hun best."



De Indiase minister-president Narendra Modi twitterde condoleances aan het adres van slachtoffers en hun families. Treinongevallen komen in India relatief vaak voor. Zo'n 22 miljoen mensen per dag maken gebruik van de trein en het spoornetwerk is hard toe aan modernisering. Vorig jaar kwamen bij een ongeval in Uttar Pradesh 150 mensen om het leven.