Bannon verklaart oorlog aan "neprepublikeinen" in het Witte Huis

20/08/17

Bannon liet er geen gras over groeien. Enkele uren nadat hij het Witte Huis had verlaten, was hij al teruggekeerd naar zijn oude job bij de extreemrechtse nieuwswebsite Breitbart News. Hij woonde er diezelfde dag zelfs nog een redactievergadering bij.

Weinig bondgenoten

De heer Bannon heeft nog weinig bondgenoten in het Witte Huis die zijn agenda voor economisch nationalisme willen steunen. Er wordt gespeculeerd dat het laatste uur geslagen is voor de weinigen die overblijven, beleidsadviseur Stephen Miller en adviseur Sebastian Gorka, nu de nieuwe stafchef John Kelly orde op zaken wil stellen binnen de administratie. En nu Bannon weg is, heeft voormalig generaal Kelly meer macht.



Sam Nunberg, een voormalige campagnesadviseur van Trump en vriend van de heer Bannon, zei: "Het is een zware pil om te slikken, omdat je een Republikeinse West Wing hebt die gevuld is met generaals en democraten. Het is hier de twilight zone."



In een eerlijk eerste interview na het vertrekken, vertelde Bannon aan de Weekly Standard: "Het Trump-voorzitterschap waar we voor gevochten hebben is voorbij. Het republikeinse establishment heeft geen interesse in het succes van Trump. Ze zijn geen populisten, ze zijn geen nationalisten, ze hebben geen interesse in zijn programma. Zero. Ze zullen proberen hem te bedaren."



Bannon zei verder nog: "Ik voel me herbrond. Nu ben ik vrij. Ik heb mijn handen terug op mijn wapens. Iemand zei: 'Het is Bannon de Barbaar.' Ik zal de oppositie verpletteren."