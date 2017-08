27-jarige mama van tweeling sterft twee dagen na bevalling door bloedtekort in ziekenhuis

Door: redactie

Bron: O Globo, Metrópoles

In de staat Rio de Janeiro in Brazilië is een kersverse mama van een tweeling in de armen van haar man gestorven doordat ze te lang moest wachten op een bloedtransfusie. Dat zegt de familie van de overleden vrouw aan de Braziliaanse krant Extra.

De 27-jarige naaister Andressa Alvarenga Mateus Amorim overleed twee dagen na de geboorte van een tweeling in het Associação Caridade Ziekenhuis in São João de Meriti, een stad in de staat Rio. Volgens de familie had de vrouw dringend bloed nodig. Het ziekenhuis zat zonder en moest het bloed van ergens anders laten komen. Toen het eenmaal was aangekomen, was het te laat. De familie verwijt het ziekenhuis en de arts. (lees verder onder foto)

Andressa begon zich ziek te voelen ziek op donderdag, een dag na de bevalling. Haar lippen waren wit, ze kon niet opstaan of eten. Rond 5 uur in de namiddag zei de arts die de tweeling op de wereld had gezegd dat ze bloed nodig had. Hij zei dat ze na een transfusie helemaal de oude zou zijn en de volgende dag al naar huis zou mogen. Hij zei dat hij het bloed had aangevraagd bij het Hemorio, een bloedbank in Rio.



"Maar ze stierf in mijn armen", zei de 27-jarige vader Douglas Pinho Gonçalves. Het bloed was volgens hem pas om 23 uur aangekomen. Twee uur daarvoor was Andressa beginnen braken en kreeg ze epileptische aanvallen.



"Ze namen haar mee naar de operatietafel, maar het was te laat. Toen het bloed aankwam, was ze al overleden. Rond 23 uur ging ik naar haar lichaam kijken. Het ziekenhuis beweert dat ze na middernacht stierf", aldus de jonge vader.



De vader zei dat de dokter niet wist wat er was gebeurd. De arts had gezegd dat hij dit in zijn 25 jaar ervaring nog nooit had meegemaakt, maar dat hij haar lichaam zou laten onderzoeken en hen de volgende morgen het antwoord kon geven. De dokter is daarna niet meer opgedaagd.



Volgens het ziekenhuisrapport is ze gestorven aan interne bloedingen en de aanwezigheid van bloed in de buikholte. In een verklaring heeft de stad São João de Meriti gezegd dat de gemeentelijke gezondheidsafdeling een commissie heeft opgericht die de zaak zal onderzoeken, evenals de civiele politie.