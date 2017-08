Station Nîmes ontruimd na melding 'verdachte personen'

EB

19/08/17 - Bron: Belga

In Nîmes, in het zuiden van Frankrijk, is het station vanavond een tijd ontruimd geweest na melding van één of meerdere verdachte personen. Eén persoon werd uiteindelijk opgepakt. Intussen is het station weer vrijgegeven. Dat melden Franse media.