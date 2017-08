Vluchten tussen Zuid-Afrika en Zimbabwe geschrapt na rel rond echtgenote Mugabe

EB

19/08/17 - 21u04 Bron: DPA

Grace Mugabe, de Zimbabwaanse first lady. © ap.

Tegen de achtergrond van de rel over de Zimbabwaanse first lady Grace Mugabe hebben de Zimbabwaanse autoriteiten vandaag op de luchthaven van Harare een vliegtuig van South African Airways met bestemming Johannesburg aan de grond gehouden. Voordien hadden de Zuid-Afrikaanse autoriteiten een toestel van Air Zimbabwe in Johannesburg verboden om op te stijgen.

Volgens woordvoerder Tlali Tlali van South African Airways vroegen de Zimbabwaanse autoriteiten naar bepaalde documenten die al decennia niet meer gecontroleerd worden. De maatschappij besloot daarop voor de rest van de dag alle vluchten tussen beide landen te annuleren.



Zuid-Afrika en Zimbabwe zitten elkaar in de haren omdat de Zimbabwaanse first lady Grace Mugabe Zuid-Afrika niet mag verlaten. Ze wordt ervan verdacht een 20-jarig meisje geslagen te hebben in een hotel in Johannesburg. Het meisje zou er een ontmoeting hebben met twee zonen van Mugabe.



Grace, die sindsdien niet meer in het openbaar is verschenen, beroept zich op diplomatieke immuniteit, hoewel ze naar het buurland was afgereisd voor een medische behandeling. Het onderzoek naar haar diplomatieke immuniteit is nog steeds lopende, zo meldde een woordvoerder van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.



Overigens is ook Robert Mugabe momenteel in Zuid-Afrika. Hij neemt er deel aan een top van leiders uit zuidelijk Afrika. Volgens de Zimbabwaanse openbare zender ZBC zijn de spanningen tussen de Zimbabwaanse en Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen te wijten aan "een administratief probleem en niet aan een politiek probleem".