"Wie denkt hij wel dat hij is?": Erdogan haalt uit naar Duitse buitenlandminister

EB

19/08/17 - 20u35 Bron: AFP

De Turkse president Erdogan (rechts) en de Duitse minister Sigmar Gabriel in betere tijden, in casu op 5 mei van dit jaar. © reuters.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vandaag de Duitse buitenlandminister Sigmar Gabriel aangemaand om "zijn grenzen" te kennen nadat Gabriel de inmenging van Erdogan in de Duitse verkiezingen had gelaakt.

"Wie denkt hij wel dat hij is om te praten tegen de president van Turkije? Ken uw grenzen! Hij probeert ons lessen te geven ... Hoe lang zit je al in de politiek? Hoe oud ben je?", zo ging Erdogan tekeer tijdens een toespraak op televisie.



Gabriel had gisteren een "buitengewone daad van inmenging in de soevereiniteit van een land" aangekaart. Hij deed dat nadat Erdogan de Turken met een Duits paspoort had opgeroepen om bij de verkiezingen van 24 september "een lesje te geven" aan de christendemocratische CDU, de sociaaldemocratische SPD en de groenen. Die drie partijen voeren volgens Erdogan campagne tegen Turkije. Hij herhaalde zaterdag die oproep.



In Duitsland wonen ongeveer drie miljoen Turken, van wie er ongeveer 1,2 miljoen ook de Duitse nationaliteit hebben. Ze stemden in het verleden overwegend links, doorgaans voor de SPD. Maar ook Erdogan is populair bij de Duitse Turken. Bij de Turkse verkiezingen van november 2015 stemde 59 procent voor zijn AK-partij.



Erdogan maakte vandaag ook nogmaals duidelijk dat er van de vrijlating van Duitsers in Turkse gevangenissen, onder wie een journalist van de krant Die Welt, geen sprake kan zijn. Turkije vraagt de uitlevering van duizenden "terroristen". Het gaat onder meer om mensen die in Duitsland asiel hebben gekregen, onder wie aanhangers van predikant Fethullah Gulen. Ankara beschuldigt Gulen ervan achter de mislukte coup van vorig jaar te zitten. Gulen ontkent dat.