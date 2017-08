MV

19/08/17

In India zijn zeker 10 doden en 150 gewonden gevallen bij een treinongeval. Op 100 kilometer van de hoofdstad New Delhi, ontspoorde een trein.

In de buurt Muzaffarnagar, in de deelstaat Uttar Pradesh ontspoorde een trein met negen wagons.



De trein is in India nog steeds het populairste vervoersmiddel. Maar door de slecht onderhouden sporen gebeuren ongevallen zoals deze wel vaker. Het is nog maar een jaar geleden dat 146 mensen stierven in een soortgelijk accident in Uttar Pradesh.