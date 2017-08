Dit koppel is bijna 10 jaar getrouwd en heeft kind maar woonde nog geen dag samen: "Het is de kracht van onze relatie"

Koen Van De Sype

19/08/17 - 10u07 Bron: The Sun

© Twitter.

Samen een uitstap maken of lekker lui met een glas wijn naar de tv kijken: Claire en David Burke uit het Britse Bradford kunnen er echt van genieten. Maar als het avond wordt, scheiden hun wegen en gaan ze elk in hun eigen bed slapen. In hun eigen huis. Want hoewel het koppel intussen bijna 10 jaar getrouwd is en een zoontje (7) heeft, woont het niet samen. "En dat is net de kracht van onze relatie", klinkt het.

16 jaar zijn Claire (49) en David (43) intussen een paar en hun zoon Jay was de kroon op het werk. Maar de keren dat ze al een hele nacht het bed deelden, zijn op een hand te tellen. "Het begon al op onze huwelijksnacht", vertelt Claire. "We sliepen toen een volledige nacht samen en het was verschrikkelijk. Het was een van de warmste nachten van het jaar en we waren uitgeput van de vermoeiende dag. Maar ondanks de ventilatoren deden we geen oog dicht. Want we waren het gewoon om allebei het bed voor onszelf te hebben. En ja, we snurken ook allebei een beetje."



Vlinders

Ze praatten wel over samenwonen, maar kwamen al snel tot de conclusie dat het niets voor hen was om op elkaars lip te leven. "Dat werkt niet voor ons", aldus Claire. "We zijn allebei tevreden met hoe het nu is, dus waarom zouden we iets proberen te maken dat niet kapot is. Het maakt onze relatie net sterk. We hebben allebei nog onze onafhankelijkheid en ik kijk er elke keer naar uit om David terug te zien. Want ja, ik mis hem als hij er niet is. Hij geeft me nog altijd vlinders." (lees hieronder verder) Lees ook Matthew McConaughey: "Een huwelijk is echt wel hard knokken"

En dus bleven ze elk in hun eigen huis wonen, op 6 kilometer van elkaar. Een ritje met de wagen van 10 tot 15 minuten. Want ook op het werk zien ze elkaar regelmatig. Ze waren allebei aan de slag bij de brandweer van West Yorkshire - Claire op de administratie en David als brandweerman - toen ze elkaar leerden kennen. "Het begon met vriendschap, maar van het ene kwam het andere", aldus Claire. "We brengen eigenlijk het beste stuk van de dag samen door. Gewoon met ons tweetjes, als Jay naar school is. We gaan samen lunchen en koffie drinken en hebben heel wat qualitytime." (lees hieronder verder) © Google Maps.

Door hun ongewone levenssituatie trapt het koppel naar eigen zeggen niet in de valkuilen die andere koppels soms fataal worden. "Er zit geen enkele druk op onze relatie en er zijn nauwelijks wrijvingen tussen ons", vertelt David. "Ik klaag nooit over mijn vrouw op het werk zoals anderen."



Ook hun geldzaken - een ander punt dat soms tot discussies leidt - houden ze strikt gescheiden. "Zo hebben we nooit ruzie over wie wat uitgeeft en waaraan", aldus Claire. "Dat beslissen we lekker zelf. Ik heb nooit een klagende echtgenote willen zijn en op deze manier kan ik dat vermijden."



Gevaarlijke job

Waarom ze dan uiteindelijk toch besloten te trouwen? "Voor onze zoon Jay", vertelt Claire. "David heeft een gevaarlijke job en we wilden wat zekerheid voor hem. Hij heeft er zelf geen probleem mee dat we niet onder één dak leven. Hij vindt het leuk in allebei onze huizen." (lees hieronder verder) The Sun on Twitter Couple reveal that they've NEVER lived together...despite sharing a child and meeting 16 YEARS AGO https://t.co/OU1T7Ggoic