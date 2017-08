"Er klopt iemand op de deur": meisje (12) stuurt mama angstaanjagend bericht net voor ze thuis gruwelijk wordt vermoord

Koen Van De Sype

19/08/17 - 07u32 Bron: GoFundMe, The Mirror, News Channel 5, WKRN

© GoFundMe.

Ze had van de dokter ziekteverlof gekregen na een sportongeval en moest niet naar school. Yhoana Arteaga (12) uit het Amerikaanse Goodlettsville in Tennessee was alleen thuis toen ze haar moeder vorige week donderdagavond een verontrustend berichtje stuurde. "Er klopt iemand op de deur", klonk het. En daarna niets meer.

Yhoana had zich bij het skaten bezeerd aan haar been en hinkte rond met krukken. De dokter had haar daarom een poosje ziekteverlof gegeven. Haar moeder had haar die donderdagmiddag nog gezien, toen ze naar huis was gekomen en ze samen hadden geluncht. Dat was om half één.



Politie

Maar om half zes kreeg ze plots een vreemd berichtje van haar dochter, waarin die zei dat er iemand aan de deur was. Het was het laatste dat ze van haar zou horen. Toen haar moeder een uur later thuiskwam met twee andere kinderen, deed ze een gruwelijke ontdekking. Ze vond het levenloze lichaam van haar dochter en belde onmiddellijk de politie. Lees ook Misdaadauteur opgepakt voor viervoudige moord die hij 22 jaar geleden pleegde

Zakenman werd 21 jaar geleden met 27 messteken afgemaakt. Gisteren heeft politie zijn vrouw opgepakt

"Ik haat je! Ik hoop dat je wegrot": fotografe schiet kinderen en liefdesrivale dood om haar ex te kwetsen

Ik heb nog nooit zoiets vreselijks gezien in mijn carrière Politiesergeant David Kautzman "Ik heb nog nooit zoiets vreselijks gezien in mijn carrière", verklaarde politiesergeant David Kautzman achteraf, zonder meer uitleg te geven over hoe het meisje precies aan haar einde kwam en of ze seksueel was misbruikt. Volgens zijn collega luitenant William Mackall moet ze haar moordenaar hebben gekend. Er waren geen sporen dat de dader met geweld was binnengedrongen.



School

De school waar het meisje les volgde - Liberty Collegiate Academy in Nashville - postte meteen een foto van Yhoana op het internet, waarop ze te zien is terwijl ze op haar laptop werkt. "Ons hart breekt bij het verlies van Yhoana Arteaga. We zijn in gedachten bij haar familie in deze moeilijke tijd. Er zullen mensen van slachtofferhulp naar de school komen om leraren en leerlingen bij te staan."



Geldinzameling

Een collega van de vader van het meisje heeft intussen een geldinzamelingsactie op touw gezet voor de beproefde familie. "We weten wat deze mensen meemaken", aldus Mike Wales, die al zes jaar met de papa van het meisje - een schilder - samenwerkt. Hij en zijn vrouw verloren vorig jaar ook hun dochter. "Je kan onmogelijk begrijpen wat het is als je het zelf niet hebt meegemaakt."