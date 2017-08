Voormalig openbaar aanklager Venezuela vlucht naar Colombia

Door: redactie

19/08/17 - 06u20 Bron: AD.nl

© EPA.

Venezuela's voormalige openbaar aanklager Luisa Ortega is gisteren naar Colombia gevlucht. Zij arriveerde met een privévliegtuig uit Aruba in de hoofdstad Bogota, zo heeft de immigratiedienst bevestigd. Het is nog onduidelijk of zij politiek asiel heeft aangevraagd.