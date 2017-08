Seksueel misbruik van 13-jarige: rechter weigert zaak tegen Polanski te laten vallen

lva

19/08/17 - 04u38 Bron: Belga

© AFP.

Een rechter in Los Angeles heeft gisteren geweigerd de zaak tegen de Frans-Poolse regisseur Roman Polanski (84) wegens seksueel misbruik van een 13-jarig meisje in de jaren zeventig, te laten vallen.

De beslissing van de rechter kwam er ondanks de vraag om de zaak te laten vallen door zowel Polanski als het intussen 54-jarige slachtoffer.



"De beschuldigde blijft een voortvluchtige die weigert een bevel van de rechtbank op te volgen", aldus de rechter.



Voor de feiten heeft Polanski 42 dagen in (voor)hechtenis gezeten. In 1978 vluchtte hij, nog voor het vonnis werd uitgesproken, naar Europa. Sindsdien woonde en leefde hij in Frankrijk, Zwitserland en Polen en weigerde hij naar de VS terug te keren.