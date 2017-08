Staatloze Saakasjvili wil weer naar Oekraïne

KVE

Micheil Saakasjvili, voormalig president van Georgië en voormalig gouverneur van de Oekraïense oblast Odessa, wil op 10 september terugkeren naar Oekraïne. Dat wordt geen gemakkelijke opdracht voor de met een Zeeuwse getrouwde man, die na zijn Georgisch staatsburgerschap dit jaar ook zijn Oekraïens staatsburgerschap kwijtspeelde en nu als staatloze door het leven gaat.

De 49-jarige, die in 2008 de korte, voor Georgië dramatisch verlopen Kaukasische oorlog begon door de Zuid-Ossetische hoofdstad Tsjinvali binnen te vallen, wil Oekraïne binnenkomen, via Polen. Zijn bedoeling is om het besluit van president Petro Porosjenko aan te vechten. Die heeft Saakasjvili in 2015 de Oekraïense nationaliteit verleend, maar die dit jaar afgenomen. En door Oekraïner te worden was Saakasjvili zijn Georgisch staatsburgerschap kwijtgespeeld.



Saakasjvili kwam in Georgië aan de macht bij de zogenaamde Rozenrevolutie van 2003 en kon het, mede dankzij uitgebreide Westerse steun, ruim tien jaar als "hervormend autoritair staatshoofd" in Tbilisi uitzingen. In het Westen wordt hij omschreven als "charismatisch".



Nadat hij wegens corruptie, nepotisme, machtsmisbruik en machtswellust aan de Georgische deur werd gezet, mocht hij het in het Oekraïne van na de Majdanrevolutie proberen waar te maken als gouverneur van Odessa. In november nam hij ontslag uit die functie, met de beschuldiging dat Porosjenko "zijn eigen bevolking plundert".



Alle beschuldigingen aan zijn persoon wuift Saakasjvili weg als "politiek gemotiveerd".