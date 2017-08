Zwarte journaliste gaat confrontatie aan met KKK-leider: "Ik ga je platbranden"

SVM

18/08/17 - 18u37 Bron: The Independent

© Kos.

Als vrouw met Afrikaanse en Colombiaanse roots de confrontatie aangaan met een Ku Klux Klan-leider: journaliste Ilia Calderón wist vooraf maar al te goed waar ze aan begon. En toch moest ze nog eens goed slikken toen Chris Barker haar met de dood bedreigde. "Op dat moment vreesde ik echt voor de veiligheid van mij én mijn cameraploeg."

This Latina journalist interviewed members of the KKK in North Carolina. She's the first black person to ever set foot on their property. pic.twitter.com/i86cdvGowJ

Calderón ging de KKK-leider opzoeken op zijn domein in North Carolina. Ze was de allereerste zwarte persoon die dat 'voorrecht' kreeg. Voor het interview van start ging, woonde de journaliste nog een samenkomst van Barker en zijn kompanen bij. Ze zwaaiden met fakkels en waren gehuld in lange gewaden en puntmutsen.



"Als je naar me kijkt, wat zie je dan?", stak Calderón van wal. "Ik ben boos", luidde het antwoord. "Ik zie jouw soort elke dag. Ik woon hier meer dan twintig jaar en nog nooit heeft een zwarte persoon deze grond betreden. Of hoe je jezelf ook wil noemen, voor mij ben je een bastaard."



"We hebben al eens zes miljoen Joden vermoord"

"Ik ben een zwarte persoon en ik ben een Latijns-Amerikaanse immigrant", riposteerde Calderón. "Ga je mij hier wegjagen?"



"Nee, ik ga je platbranden", reageerde Barker. "Hoe ga je dat met elf miljoen immigranten doen?", wilde Calderón vervolgens weten. "We hebben al eens zes miljoen Joden vermoord. Elf miljoen stelt niet veel voor", klonk de veelzeggende reactie.



"Ik ben geen racist"

Even later vertelde Barker doodleuk dat hij niemand haat en dat hij zichzelf niet als een racist beschouwt. "Maar ik ben meer superieur dan jij ooit zult zijn."



"Ze hadden me verwittigd dat ik zwaar beledigd zou worden, maar ik had niet gedacht dat het zo erg zou worden", reageerde Calderón achteraf. "Ik vreesde echt voor mijn veiligheid en die van mijn cameraploeg." Het heftige interview werd vorige maand afgenomen, nog voor het geweld in Charlottesville een dode zou eisen dus.