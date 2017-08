Erdogan roept Turken in Duitsland op niet voor SPD, CDU of groenen te stemmen

EB

18/08/17 - 16u41 Bron: DPA, AFP

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan. © epa.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vandaag de Turken in Duitsland opgeroepen om bij de komende verkiezingen niet te stemmen voor de christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel of de sociaaldemocratische SPD van Martin Schulz. Ook een stem voor Die Grünen is volgens Erdogan uit den boze.