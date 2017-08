2 doden en 6 gewonden na aanval met mes in Finse stad Turku, politie schiet verdachte neer en jaagt op andere mogelijke daders

Redactie

18/08/17 - 15u55 Bron: BBC, yle.fi

© Twitter, AFP.

video In de Finse stad Turku zijn vanmiddag 2 doden en 6 gewonden gevallen bij een aanval met een mes. De politie heeft een verdachte in het been geschoten en gearresteerd en vraagt iedereen om het gebied te vermijden terwijl ze op zoek is naar andere mogelijke daders. Ze heeft intussen twee dodelijke slachtoffers bevestigd, maar kan nog niet zeggen of het om een terreurdaad gaat. Het universitair ziekenhuis in Turku heeft aan de Finse openbare omroep YLE gemeld dat ze 8 mensen binnen hebben gekregen. 3 van hen hadden steekwonden. 1 slachtoffer was dood.







Shots and casualties reported in central #Turku #Finlandhttps://t.co/Zz98J2BHhW pic.twitter.com/IdoXC8xrCc — Yle News (@ylenews) 18 augustus 2017 De feiten gebeurden even na 16 uur in Turku, een stad in het zuidwesten van Finland. De slachtoffers zouden gevallen zijn op het centrale marktplein van de stad en het Puutorimplein, twee blokken daarvandaan. Volgens de krant Ilta-Sanomat zijn bij de gewonden zeker een man en vijf vrouwen, waaronder iemand met een kinderwagen. De politie zegt dat er geen kinderen bij de slachtoffers zijn.



Ooggetuigen

Ooggetuigen zeggen een of meerdere schoten gehoord te hebben en er zou iemand op de grond gelegen hebben op het Puutorimplein. Volgens een reporter van de openbare omroep YLE ging het om een lichaam dat bedekt was met een laken.



"Overal bloed"

De Zweed Kent Svensson (44) zag alles gebeuren en vertelde erover aan nieuwszender CNN. "Ik zag een man met een gigantisch mes rondlopen en mensen neersteken. Het was echt vreselijk. We zaten op een terras net naast het plein en hoorden een vrouw gillen toen de man opeens voor haar stond. Er was overal bloed." (lees hieronder verder) ROBERTO ZICHITTELLA on Twitter Anche la #Finlandia non è più un'isola felice. Coltellate in strada a #Turku contro la folla. Un morto. © afp. © afp.

De politie heeft intussen bevestigd dat er twee dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Ze is intussen ook gestart met de analyse van de beelden die de veiligheidscamera's genomen hebben op het centrale marktplein in de hoop meer te weten te komen over de identiteit van de dader of daders.



YLE citeert verder ook twee ooggetuigen die spreken van drie mannen die "Allahu Akbar" riepen en wegliepen van het plein. Er verschenen intussen ook al beelden op het internet van wat vluchtende mensen lijken. (lees hieronder verder) VIDEO: Footage from the scene of the stabbing attack in Turku, Finland Uploaded by Ersin Satlyck on 2017-08-18.

De politie tweette kort na de feiten al dat er iemand opgepakt was. De arrestatie gebeurde om 16.20 uur. Het zou gaan om een man die in het been geschoten werd. Er volgden ook enkele tweets waarin getuigen en mensen die meer weten worden opgeroepen om zich te melden met informatie. Er is ook een tiplijn geopend. (lees hieronder verder) Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee — L-S poliisi (@L_S_poliisi) 18 augustus 2017 The police is searching for possible more perpetrators in Turku. People are asked to leave and avoid the center of Turku. — L-S poliisi (@L_S_poliisi) 18 augustus 2017