Door: redactie

18/08/17 - 14u55 Bron: vtmnieuws.be

Naast de Belgische vrouw die gisteren om het leven kwam in Barcelona, liggen nog twee andere landgenoten in het ziekenhuis. Een van hen is er erg aan toe. Dat bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) via Twitter.