Geen menselijke resten gevonden op Aruba

Natalee Holloway met haar vader, Dave. © Dave Holloway.

Natalee Holloway Er zijn geen menselijke resten gevonden in een park op Aruba, zoals de vader van de al twaalf jaar vermiste Natalee Holloway beweert. Dat stelt het Openbaar Ministerie van Aruba. Eerder dit jaar is er op de aangegeven plek wel gezocht, maar is er niets gevonden.

Het OM plaatste gisteravond een officiële reactie op hun Facebookpagina: "De officier van justitie heeft kennis genomen van het nieuws van Dave Holloway. Er zouden menselijke resten gevonden zijn en deze ontdekking zou significant zijn in verband met de verdwijning van Natalee Holloway. De informatie werd eerder dit jaar door een politieagent onderzocht, onder leiding van het Ministerie van Justitie. Tijdens het onderzoek dat de politie heeft gehouden in de door Holloway aangegeven zone, werden geen menselijk resten gevonden."



In de verklaring valt te lezen dat meneer Holloway klaarblijkelijk informatie naar buiten heeft gebracht over resultaten van een onderzoek. "Op dit moment zijn er echter geen nieuwe feiten of omstandigheden bekend met betrekking tot menselijke botten. Als dit in de toekomst wel het geval zou zijn, worden ze serieus onderzocht. Dit geldt voor elk geval van een vermist persoon in Aruba."



Documentaire

Het lijkt er dus sterk op dat de vader van Natalee een nieuwe documentaire waarin de zoektocht naar zijn dochter centraal staat onder de aandacht probeert te brengen. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries die zich jarenlang met de zaak bezighield zette gisteren al zijn vraagtekens bij de 'vondst'.



Natalee verdween 12 jaar geleden op het eiland. Als hoofdverdachte kwam Joran van der Sloot in beeld, maar bij gebrek aan bewijs ging hij vrijuit. Van der Sloot zit momenteel een celstraf van 28 jaar uit in Peru voor de moord op Stephany Flores (21).