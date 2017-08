"We zwemmen tussen schimmels"

SVEN PONSAERTS

18/08/17 - 04u45

© Hollandse Hoogte / Bert Beelen.

In Nederland zijn zwemmers op hun hoede: na wetenschappelijk onderzoek in binnenzwembaden werden liefst 79 soorten schimmels gevonden. "Bij ons zitten die er ook, hoor", klinkt het. "Maar er wordt gewoon niet op gecontroleerd."

Hoe dat bij ons zit, is een vraagteken. Er zijn immers geen gegevens. "Er wordt door ons geen meting naar uitgevoerd", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid, dat bevoegd is voor de kwaliteit van het zwemwater. "De maandelijks verplichte controles peilen wel naar de globale waterkwaliteit, gebaseerd op de kiemwaardes van bacteriën en virussen. Daaruit blijkt dat de zwembadwaterkwaliteit in België over het algemeen wel goed zit. Correcte chloorwaardes, die maandelijks wél opgevolgd worden, beschermen ook tegen schimmels." Volgens Moonens is het wel "niet helemaal uitgesloten dat ook bij ons bepaalde schimmels in de zwembaden huizen".



Professor Katrien Lagrou (KU Leuven), gespecialiseerd in klinische bacteriologie neemt alle twijfel weg. "Zulke schimmels zitten zeker ook in onze zwembaden".