Museum krijgt liefdesbrief uit 1944

17/08/17 - 18u34 Bron: Belga

Na 73 jaar is de liefdesbrief in het bezit gekomen van het Nederlandses Airborne Museum: "Een bijzondere aanwinst." © Wikimedia.

"I love you more than anyone else in this world", staat te lezen op een liefdesbrief van de de Britse parachutist Frank McNaught (22) in september 1944 aan zijn "darling wife". Zijn vlammende liefdesbrief van vele kantjes is na 73 jaar in het bezit gekomen van het Airborne Museum in Nederland.