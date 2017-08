Nederlandse kinderverzorger randt twee zusjes aan

Door: redactie

In Nederland is een medewerker van een kinderopvang opgepakt voor kindermisbruik. De man heeft twee kinderen, zusjes, gedwongen tot seksuele handelingen. Dat heeft hij al bekend.

e man werkte al vijf jaar in de kinderopvang. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat hij nog slachtoffers heeft gemaakt. De man werd dit weekend al opgepakt en heeft de feiten bekend. Hij werkte al vijf jaar bij kinderopvang Partou in De Bilt, een gemeente bij Utrecht. Hij was nooit eerder met het gerecht in aanraking gekomen.